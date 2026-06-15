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A Coruña inicia oficialmente la temporada de baño con el izado de la bandera azul en Riazor

A Coruña inicia oficialmente la temporada de baño con el izado de la bandera azul en Riazor

Inés Vicente Garrido

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A Coruña inicia oficialmente la temporada de baño con el izado de la bandera azul en Riazor

Inés Vicente Garrido

A Coruña
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El verano ya ha comenzado en las playas de A Coruña. Lo hace este lunes con el tradicional izado de la bandera azul en Riazor, un acto que marca el inicio oficial de la temporada de baño y que este año estuvo acompañado por una imagen muy distinta a la de los días de calor: cielo cubierto, temperaturas suaves y un arenal tranquilo, sin bañistas repartidos por la arena.

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