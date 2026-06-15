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Encierro de la CIG en la delegación de Sanidade en A Coruña para denunciar la gestión de bajas anunciada por la Xunta
Representantes de la CIG ocupan este lunes sedes de la Xunta y del Sergas en las siete grandes ciudades gallegas como acto de repulsa al plan de mejora y control de la incapacidad temporal y el papel que le otorga en la gestión a las mutuas. En A Coruña, se han encerrado en el departamento territorial de la Consellería de Sanidade. Tal y como recogen en un comunicado, el plan de mejora de la gestión de incapacidad temporal supone "un nuevo paso en la estrategia de Rueda para convertir las bajas médicas en un problema de control social y no en un problema de salud laboral".
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