Carlos Pardellas

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Trabajadores del metal vuelven a cortar el tráfico en A Coruña

La manifestación de los trabajadores del metal ha interrumpido el tráfico en los Cantones, en el tramo que va desde el Obelisco y hasta la sede de Afundación, donde se celebra el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene' en el que participan el presidente de la Xunta Alfonso Rueda junto al conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, y la titular de Vivenda, María Martínez. El corte de circulación afecta también a los autobuses hacia la Marina y hacia la plaza de Ourense.

Han sido varios centenares los manifestantes que han lanzado petardos y han coreado lemas como "ni un paso atrás", "estamos en huelga" y con silbidos a la salida de las autoridades presentes en el citado foro económico, pero sin que se registrasen incidentes.