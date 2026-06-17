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Presentación de la décima edición de la Ruta de Autocaravanas Yakart 'Camino de Santiago'
A Coruña volverá a convertirse este verano en el punto de partida de una de las iniciativas turísticas más singulares de Galicia. La ciudad será la salida de la X Ruta Autocaravanas Yakart este 1 de julio, considerada la única gran ruta organizada de autocaravanas abierta a vehículos de cualquier marca en España. Durante doce días, 53 autocaravanas y 120 autocaravanistas recorrerán distintos puntos de la comunidad en una edición que crece respecto a las anteriores. Más información
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