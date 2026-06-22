¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Incendio forestal en Loureda tras arder un vehículo
El incendio de un coche que circulaba este lunes por la autopista AG-55, en sentido A Coruña, provocó un incendio forestal, al propagarse las llamas al talud. El incidente se produjo en torno a las dos de la tarde, y minutos después de la alerta se trasladaron hasta el lugar varias patrullas de Medio Rural, Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos de Arteixo. Más información. Más información
Últimos vídeos
Sentencia por unanimidad