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Incendio forestal en Loureda tras arder un vehículo

El incendio de un coche que circulaba este lunes por la autopista AG-55, en sentido A Coruña, provocó un incendio forestal, al propagarse las llamas al talud. El incidente se produjo en torno a las dos de la tarde, y minutos después de la alerta se trasladaron hasta el lugar varias patrullas de Medio Rural, Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos de Arteixo. Más información. Más información