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Los equipos de limpieza recogen 22,7 toneladas de basuras en las playas de A Coruña tras la noche de San Juan
A Coruña celebra su San Juan más limpio al reducir en casi la mitad la cifra de residuos en los arenales con respecto al año pasado, cuando se recogieron 44 toneladas de basura. Más información
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