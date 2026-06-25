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Zara y el Deportivo lanzan una colección de ropa de niños: camisetas, sudaderas y bolsas con el nuevo escudo

Zara ha sacado una nueva colección, pero esta vez no solo ha querido hacer un guiño a su ciudad, A Coruña, sino también al club de fútbol que levanta pasiones en este rincón del Atlántico. El gigante textil ha lanzado una colección de ropa para niños y niñas "inspirada en la herencia y la identidad del Real Club Deportivo de A Coruña, que fusiona la cultura futbolística con una estética streetwear", como explican en la página web, donde la colección ya está disponible con precios que van de los 10,95 a los 22,95 euros.