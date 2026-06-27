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Abre una pastelería asiática en un rincón escondido de A Coruña: "La gente no sabe que estoy aquí"

Puede que sea una de las pastelerías más diferentes de A Coruña, pero también es una de las más escondidas. Y es que casi hace falta ir a propósito para dar con ella. "La gente no sabe que estoy aquí, pero tengo un mostrador para los que pasen por delante. Les gusta probar cosas distintas, sobre todo a los más jóvenes", asegura Ka-Mon-Pron Buadaeng en su nuevo local del barrio de Cuatro Caminos.