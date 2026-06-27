Gus de la Paz

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Así entrena una unidad de antidisturbios de A Coruña: de detener a un terrorista a asaltar una vivienda

Manifestaciones, disturbios, partidos de fútbol. Asaltos a inmuebles. Operaciones antiterroristas. Ayuda en la dana. Protección de los Reyes y visitantes extranjeros. Lucha contra el narcotráfico. Todas las secciones de la Policía Nacional tienen que estar preparadas en situaciones de tensión, pero las Unidades de Intervención Policial (UIP) que muchos conocen como antidisturbios, se cuentan entre las que se preparan para las intervenciones más duras, de mayor tensión y mayor riesgo.

Este diario acompaña a una de las tres unidades de A Coruña, que, junto con dos de Vigo, conforman la dotación para Galicia, en uno de sus entrenamientos en el campo militar de Guitiriz. Una jornada en la que la inspectora Raso, responsable del segundo grupo de la dotación coruñesa, dirige a efectivos que entrenan desde el asalto a viviendas a las maniobras antidisturbios. «Tenemos que saber estar, y no perder los nervios ante una situación de caos, que es donde vamos a trabajar», explica la inspectora, cuya unidad, 50 efectivos teóricos, se mueve por todo el territorio nacional, desde la visita del Papa al San Fermín. Y el día empieza con el manejo de armas.