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A Coruña celebra el Día de la Bicicleta con una marcha familiar solidaria pasada por agua

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Gus de la Paz

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A Coruña celebra el Día de la Bicicleta con una marcha familiar solidaria pasada por agua

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La ruta, de carácter solidario, contó con un recorrido ida y vuelta entre María Pita y As Escravas a través del paseo marítimo. La iniciativa está organizada por la Asociación Galega de Xornalistas do Deporte (Agaxorde) en colaboración con el Concello para reivindicar un hábito saludable y sostenible para todos los usuarios.

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