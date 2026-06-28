Casteleiro

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La histórica tienda de gominolas de la plaza de Lugo que endulza A Coruña desde hace 80 años

Cuando María Jesús Rodríguez se jubiló hace un par de años, tenía dos cosas muy claras. La primera era que iba a dedicar su tiempo a una de sus grandes pasiones, la pintura. La segunda, que quería que el negocio en el que había pasado la mayor parte de su vida siguiera siendo durante mucho tiempo el rincón más dulce de la Plaza de Vigo.

Hoy, a punto de cumplir los 72 años, aún se lo repite a sus hijos en las comidas familiares. "Siempre les digo que, cuando les toque a ellos alquilar el local, debe seguir siendo una tienda de chucherías. Si no, ¡bajaré de donde esté!", advierte entre risas la que fue durante décadas la cara visible tras el mostrador de Gominolandia Mely.

La tienda, "uno de los negocios más antiguos" de la zona, cumple por ahora sus deseos y sigue colmando de chocolate, regalices y juguetes a los niños -y no tan niños- del barrio. Al frente está la primera generación fuera de la saga familiar que se ha hecho cargo del establecimiento, los hermanos Roger y Hilda Imán, que tomaron el relevo para mantener viva una de las grandes tradiciones del Ensanche: bajar a por un capricho azucarado al número 26 de la Rúa Emilia Pardo Bazán y tomarlo, si acompañaba el tiempo, en alguno de los bancos de los alrededores.