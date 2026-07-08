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Henrique Monteagudo explica a escolla de Neira Vilas
A Real Academia Galega escolleu este mércores, 8 de xullo, o persoeiro que será homenaxeado nas vindeiras Letras Galegas de 2027 nun pleno ordinario na Coruña. Tras un duelo entre Xosé Neira Vilas (Vila de Cruces, 1928-2015) e Constantino García González (Oviedo, 1927-Santiago de Compostela, 2008), as dúas candidaturas que se disputaban o título, finalmente foi o de Vila de Cruces o elixido para suceder a Begoña Caamaño. Más información
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