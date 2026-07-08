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Incendio en una casa de Mesoiro
Un incendio ha calcinado una vivienda situada en el Camino do Pouporón, en el núcleo de Mesoiro, en A Coruña. El suceso ocurrió pasadas las 21 horas de este martes y en la mañana de este miércoles, alrededor de las 8.30 horas, se ha reactivado con un nuevo foco que ha tenido que ser apagado. Más información
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