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Incendio en una casa de Mesoiro

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Gus de la Paz

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Incendio en una casa de Mesoiro

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Un incendio ha calcinado una vivienda situada en el Camino do Pouporón, en el núcleo de Mesoiro, en A Coruña. El suceso ocurrió pasadas las 21 horas de este martes y en la mañana de este miércoles, alrededor de las 8.30 horas, se ha reactivado con un nuevo foco que ha tenido que ser apagado. Más información

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