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El metrosidero del Cantón Grande de A Coruña «sigue vivo» tras su trasplante

El metrosidero del Cantón Grande de A Coruña «está vivo» y el Ayuntamiento trabaja «para que mejore» su salud, indicaron este miércoles fuentes municipales, después de la inquietud mostrada por algunos vecinos y por alguna entidad ecologista sobre su estado. El árbol fue trasplantado en noviembre pasado para cambiar su ubicación en el Obelisco por las obras de remodelación de los Cantones y su aspecto llama la atención desde entonces, con hojas de color verde pálido. Más información