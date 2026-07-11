Gus de la Paz / Inés Vicente Garrido

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Bañistas de As Lapas opinan del arenal

Las Lapas mantiene la Bandera Azul, dispone de socorrismo, vigilancia, duchas, aseos y comparte aparcamiento con la Torre. Sobre el papel reúne todos los servicios de una playa urbana. Sin embargo, basta con pasar unas horas entre sus usuarios habituales para comprobar que las conversaciones terminan girando siempre hacia el mismo asunto. Todos coinciden en que el mayor problema no está en la playa, sino en el cuidado que recibe. Más información