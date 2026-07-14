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La Guardia Civil interviene en la comarca de A Coruña más de un millar de prendas deportivas falsificadas con un valor de mercado de 105.300 euros

La Guardia Civil de A Coruña investiga a cuatro personas como presuntas autoras de delitos contra la propiedad industrial por comercializar prendas deportivas en distintos municipios de la comarca. La investigación se inició tras detectar un incremento de la venta ambulante y distribución de artículos deportivos falsificados y, tras varias inspecciones, los agentes intervinieron 1.053 camisetas y equipaciones deportivas con indicios de vulneración de derechos de propiedad industrial que carecían de documentación que acreditase su procedencia y autenticidad. Los informes periciales determinaron que los productos intervenidos no eran originales y tenían un valor en el mercado de 105.300 euros. Más información