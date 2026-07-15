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El Obelisco estrena nuevos bancos

El Concello da Coruña continúa con la remodelación de los cantones y el pasado lunes comenzó con el el montaje de las nuevas marquesinas de las paradas de transporte urbano situadas en el Obelisco y junto al Copacabana. Las nuevas estructuras serán más amplias que las anteriores y estarán concebidas tanto como espacios de espera para los usuarios del autobús como zonas cubiertas de descanso y encuentro. Además, en las últimas horas también se ha completado la instalación de los nuevos bancos del entorno del Obelisco. Estos ya estaban construidos en piedra, pero ahora se han instalado los elementos de madera que posibilitan que los ciudadanos se sienten en ellos.