Pablo Barro

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El 'sanatorio' de Bicicoruña: las nueva instalaciones de mantenimiento de bicicletas de A Coruña doblan tamaño y personal

Hace casi cinco años que las bicicletas eléctricas y los nuevos modelos llegaron a las calles de A Coruña. Hoy, el servicio de Bicicoruña cuenta con una flota de 700 vehículos que se usan de media 18 veces al día, casi el doble que en ciudades como Madrid o Palma de Mallorca. Esa mayor demanda (el pasado mes de junio se superaron los 260.000 usos en una ciudad de 250.000 habitantes) obliga también a un mayor esfuerzo en mantenimiento.