Alberto Rivera

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Fans de Alejandro Sanz esperan en la puerta del Muelle de Batería

A las puertas del recinto de Coruña Sounds en el Muelle de Batería ya se habían instalado los primeros fans del cantante Alejandro Sanz el pasado miércoles. El malagueño ofrecerá un concierto de su gira este sábado a las 22.00 horas.

El concierto es el único que hará en Galicia y sirve como presentación de su último trabajo, ¿Y ahora qué+?, que da nombre al tour. Clásicos de su repertorio, como Amiga mía o Corazón partío, también formarán parte del espectáculo.

En la mañana de este sábado las sillas de playa ya eran numerosas en la plaza de Ourense. Todos ordenados en fila respetando el turno y ya llegando a las puertas de la Delegación del Gobierno. Más información