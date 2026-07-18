Alberto Rivera

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Así son las nuevas paradas del Obelisco

Las obras de los Cantones continúan su marcha y este lunes 20 de julio entrarán en servicio las nuevas paradas de transporte urbano en el Obelisco, tanto en sentido entrada a la ciudad como en sentido salida.

Estas nuevas marquesinas se incorporaron a la plataforma de espera de personas usuarias y comenzarán a funcionar para seguir con el plan de trabajos previsto en el Cantón Pequeño y la plaza de Mina, donde se anularán provisionalmente las paradas de autobús para facilitar el avance de las obras. Esa información se da a los usuarios en carteles en las propias marquesinas, que también serán remodeladas. Más información