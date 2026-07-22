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Así ha sido la inauguración de la XXX Feira das Marabillas en la Ciudad Vieja de A Coruña
La XXX edición de la Feira das Marabillas ya está en marcha en la Ciudad Vieja de A Coruña con espectáculos de danza, actuaciones musicales, una variada oferta gastronómica y puestos de productos artesanales hasta el próximo domingo. Serán cinco días de actividades gratuitas y para todos los públicos que devolverán a la ciudad a su pasado medieval en un evento que tiene su origen en la Feira Franca del siglo XVI y se retomó en 1993 con la intención de recrear cómo era A Coruña en la Edad Media.
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