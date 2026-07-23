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Comienza a funcionar el paso elevado entre Alfonso Molina y Linares Rivas que obliga a reducir la velocidad en la entrada a la ciudad

Comienza a funcionar el paso elevado entre Alfonso Molina y Linares Rivas que obliga a reducir la velocidad en la entrada a la ciudad

Casteleiro

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Comienza a funcionar el paso elevado entre Alfonso Molina y Linares Rivas que obliga a reducir la velocidad en la entrada a la ciudad

Casteleiro

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El paso elevado que ha comenzado ya a funcionar en el punto que conecta la entrada de la ciudad desde la avenida de Alfonso Molina por Linares Rivas obligará a los vehículos a reducir la velocidad de forma forzosa, en una zona limitada a 50 km/h.

La medida refuerza la seguridad vial en una zona que ya contaba con un aviso informativo, antes de llegar a la altura de la conexión con ronda de Outeiro, de la necesidad de moderar la velocidad en el acceso a la ciudad. Más información

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