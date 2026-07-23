Gus de la Paz

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Evacuación de una persona en el entorno de la Torre de Hércules

Gran expectación en el entorno de la Torre de Hércules en la tarde de este jueves cuando los muchos turistas y paseantes que estaban en el entorno del faro vieron que llegaba el helicóptero de Gardacostas de Galicia Pesca 2.

La persona fue trasladada desde Malpica debido a que estaba realizando una etapa del Camiño dos Faros cuando sufrió un golpe de calor. Al estar en un lugar de difícil acceso para las ambulancias, el 112 Galicia decidió movilizar el helicóptero para evacuarla. Más información