Gus de la Paz

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Las escuelas de disciplinas aéreas triunfan en A Coruña como "segunda terapia"

Existen ciertos locales en A Coruña donde parece que no existe la gravedad. Escuelas donde el único límite es el techo, donde se tejen lazos en las alturas, entre pirueta y pirueta. Las disciplinas circenses, como las telas aéreas —e incluso el parkour— tienen su público nicho en A Coruña, dividido en tres escuelas: el local de Sue Moreno, Zō Circo y Motion Academy.

Esta inusual y creativa forma de practicar deporte combina exigencia física con expresividad artística y, aunque se le suele etiquetar como una actividad femenina, en las aulas de estas tres academias hay alumnado de todas las edades, géneros y condiciones.