Secciones

Es noticia
Retrasos de obras en viviendas por falta de personalAyudas a emprendedoresEl presupuesto de Turismo para las rutas nacionalesÚltima hora de los incendios en Madrid y ÁvilaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin
Operativo de rescate de la ballena varada en la playa de Sabón, en Arteixo

Operativo de rescate de la ballena varada en la playa de Sabón, en Arteixo

Gus de la Paz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Operativo de rescate de la ballena varada en la playa de Sabón, en Arteixo

Gus de la Paz

RRSS WhatsAppCopiar URL

Una ballena ha aparecido varada en la mañana de este lunes en el litoral de Arteixo, lo que ha obligado a desplegar un amplio operativo de emergencia. Las primeras hipótesis apuntan a que pudo haber sido atacado previamente por otros animales marinos, aunque serán los técnicos del Cemma quienes tendrán que determinar las causas exactas del varamiento. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents