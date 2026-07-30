Casteleiro

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Colocación de la estatua de los Hermanos de la Lejía

90 años después los cuatro hermanos regresan en forma de estatua a un lugar próximo al que marcó su historia. Operarios municipales instalaban en la mañana de este jueves la escultura en el parque Carlos Casares, frente a la antigua Prisión Provincial, y que será visible desde la Torre de Hércules y se situará a menos de un kilómetro del lugar donde murieron tres de ellos. Lee más en el enlace. Más información