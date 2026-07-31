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Incendio en la cafetería Manhattan de A Coruña

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Incendio en la cafetería Manhattan de A Coruña

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Un fuego en una freidora eléctrica causó un gran susto en la histórica cafetería Manhattan de la plaza de Pontevedra de A Coruña. Según relatan los Bomberos de A Coruña, se había inflamado el aceite. Las causas apuntan a ser un fallo en el termostato, que dejó de funcionar y provocó que el líquido se calentase de más.

Tal y como explican, además del susto, no hubo más daños que el propio electrodoméstico afectado.

Esta incidencia obligó a cortar parcialmente el tráfico en la plaza de Pontevedra, lo que se unió a otras retenciones que hubo durante la tarde entre la grabación del videoclip del himno del Deportivo y el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en el muelle de batería.

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