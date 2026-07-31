Secciones

Es noticia
La cuarta ronda esperaIndra construirá en As PontesLa mudanza de los FrancoHabla la hija de Pepín de la LejíaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin
Mudanza de la familia Franco del pazo de Meirás

Mudanza de la familia Franco del pazo de Meirás

Gus de la Paz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mudanza de la familia Franco del pazo de Meirás

Gus de la Paz

Sada
RRSS WhatsAppCopiar URL

Las labores de mudanza de los bienes del pazo de Meirás en posesión de la familia Franco arrancaron esta semana con sigilo y disreción. Una empresa de transportes de Alcorcón ha comenzado a embalar los 400 muebles, cuadros, elementos decorativos y enseres que no fueron demandados por el Estado en su demanda. Según ha podido saber este diario, al menos una parte de esas piezas serán puestas a la venta a través de una casa de subastas de Madrid a la que los descendientes del dictador han encomendado la realización del inventario y valoración. La puja se realizará, previsiblemente, a partir de septiembre. Más información.

TEMAS

Tracking Pixel Contents