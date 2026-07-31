Gus de la Paz

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Mudanza de la familia Franco del pazo de Meirás

Las labores de mudanza de los bienes del pazo de Meirás en posesión de la familia Franco arrancaron esta semana con sigilo y disreción. Una empresa de transportes de Alcorcón ha comenzado a embalar los 400 muebles, cuadros, elementos decorativos y enseres que no fueron demandados por el Estado en su demanda. Según ha podido saber este diario, al menos una parte de esas piezas serán puestas a la venta a través de una casa de subastas de Madrid a la que los descendientes del dictador han encomendado la realización del inventario y valoración. La puja se realizará, previsiblemente, a partir de septiembre. Más información.