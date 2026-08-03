Inés Vicente Garrido

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Coruñeses explican si ya tienen gafas para ver el eclipse de sol

"El miedo que tengo es que se acaben". La preocupación de Teresa resume la situación que viven muchos coruñeses cuando faltan nueve días para el eclipse total de Sol del 12 de agosto. A Coruña ya descuenta las horas para un acontecimiento que no se repetirá en generaciones y, mientras unos guardan desde hace semanas sus gafas homologadas, otros recorren farmacias, supermercados y otros puntos de venta para conseguirlas antes de que se agoten. Lee el reportaje completo. Más información