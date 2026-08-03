Gus de la Paz / Casteleiro

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Exposición 'A Galicia Inédita' en la Marina

En la mañana de este lunes se presentó en la Marina de A Coruña la segunda edición de la exposición fotográfia A Galicia inédita, una muestra organizada por la Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia (APFG) y la Asociación de Periodistas de Galicia (APG).

Esta muestra incluye un total de 92 imágenes que son acompañadas de textos literarios y periodísticos de profesionales de la comunicación y la fotografía periodística. Más información