Gus de la Paz

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Arranca el Festival Noroeste Estrella Galicia con el concierto de Dorian en María Pita

El grupo de indie barcelonés ha sido uno de los principales atractivos de la inauguración de esta 39 edición del festival coruñés, en una primera jornada también contó con los conciertos de Fantastic Negrito, Ángel Stanich, Freestyle People & Gallos del Norte y Agoraphobia, entre otros.

Apolo18, MFC Chicken, La Perra Blanco, Moura, Mar de Fondo, MEU, Tsunami Arise, Ruxe Ruxe, Banda DiversidArte ft. Silvia Penide & La Sophie Simonds Band, Mounqup, Xosé Lois Romero & Aliboria, Mari Froes, Ana Lua Caiano, Vicente Calderón y Yerai Cortés ofrecerán sus recitales en los escenarios en el Campo da Leña, plaza Azcárraga, Santa Margarita, Castillo de San Antón y la plaza de María Pita.

Habrá también Noroestiño en Méndez Núñez (18.00 horas) con María Faltri.