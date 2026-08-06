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Un incendio en As Rañas, el segundo en una semana, moviliza a los bomberos de A Coruña

Los bomberos de A Coruña vuelven a sofocar un incendio en As Rañas, en A Coruña. Se trata del segundo fuego declarado en el poblado ubicado en esta zona desde la pasada semana, cuando ardieron unas cuatro hectáreas de monte que se propagaron a las proximidades de estas viviendas, lo que obligó a movilizar a un helicóptero para colaborar con las labores de extinción.

En esta ocasión, en el operativo desplazado hasta el lugar también participan medios áereos. Los efectivos antiincendios recibieron el aviso sobre las 13.08 horas y trabajan todavía en el lugar para intentar controlar el fuego que se encuentra en las proximidades del poblado de As Rañas.

Entre sus labores, los bomberos se centran en refrescar las vías del tren que discurren por el lugar y en apagar las llamas que afectan a una superficie de eucaliptos. Más información