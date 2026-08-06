Inés Vicente Garrido

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Jornada de puertas abiertas del helicóptero de Salvamento Marítimo Helimer 401

Lo habían visto muchas veces desde abajo. Algunos reconocen el sonido antes incluso de levantar la cabeza. Otros lo siguen con la mirada desde la playa cuando se dirigía hacia el mar. Este jueves, sin embargo, el Helimer 401 cambió de perspectiva. Durante unas horas dejó de ser el helicóptero que aparece en el cielo cuando hay una emergencia para convertirse en un lugar que las familias y coruñeses podían recorrer por dentro. Más información