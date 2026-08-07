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Cae una organización criminal, con un detenido en A Coruña, que introdujo por mar a más de 2.000 migrantes en España

Las autoridades españolas, francesas, españolas y polacas han desarticulado en una operación conjunta una organización criminal que llegó a introducir más de 2.000 migrantes en situación irregular en las costas del Mediterráneo, además de dedicarse al transporte de drogas desde España a Argelia. Uno de los 78 detenidos ha sido localizado en A Coruña y otro en Lugo, además de en Almería (36), Murcia (13), Alicante (11), Ibiza (6), Cartagena (2), Palma de Mallorca (2), Palencia (2), Huelva (1), Córdoba (1), Sevilla (1) y Argelia (1).

Los arrestados pertenecen a todos los escalones de la organización criminal, y se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, municiones y explosivos, almacenamiento y transporte ilícito de combustible líquido, robos con fuerza, amenazas, extorsiones, detenciones ilegales, contrabando, blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas relacionadas.

En el operativo han participado más de 180 agentes y, según han informado este viernes la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, las 78 personas detenidas conformaban una "compleja, activa y peligrosa" estructura criminal transnacional que traficaba por vía marítima con seres humanos a través de una ruta entre España y Argelia. En la operación ha colaborado Europol y las policías francesa, portuguesa y polaca. Más información