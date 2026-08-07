Gus de la Paz

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Concierto de Ana Lúa Caiano en el castillo de San Antón durante la segunda jornada del Festival Noroeste Estrella Galicia

La cantautora y productora portuguesa llevó este jueves al castillo de San Antón una fusión de música tradicional lusa con sonidos electrónicos y sintetizadores durante la segunda jornada del Festival Noroeste Estrella Galicia. Este viernes, comienzan los conciertos en la playa con Crowded, Bala, Sprints y Rusowsky.