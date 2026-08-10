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Viñetas desde o Atlántico arranca en A Coruña con más de 70 autores y 20 exposiciones

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Gus de la Paz

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Viñetas desde o Atlántico arranca en A Coruña con más de 70 autores y 20 exposiciones

Gus de la Paz

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La programación del festival se extenderá hasta el próximo domingo 16 con varios artistas internacionales y locales. Entre ellos, creadores de Gran Bretaña, Francia, Cuba y Portugal y referentes del cómic como Bryan Talbot y Mary M. Talbot, Lisa Lugrin, Clément Xavier, Jean-Marc Troubet (Troubs), Edmond Baudoin, Danay Dana y Paulo Monteiro. Habrá también talleres para los más pequeños en Palexco. Más información

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