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Persiste la niebla en A Coruña a solo un día del eclipse

Persiste la niebla en A Coruña a solo un día del eclipse

Alba Porral

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Persiste la niebla en A Coruña a solo un día del eclipse

Alba Porral

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Segundo día consecutivo que amanece con niebla sobre el litoral coruñés que compromete la visibilidad para el eclipse de este miércoles. El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología señala que a la hora prevista para la observación del fenómeno astronómico, sobre las 19.30 horas, se esperan cielos despejados, mientras que MeteoGalicia sitúa a la ciudad en un área de visibilidad dudosa.

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