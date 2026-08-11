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La Torre de Hércules en A Coruña estrena iluminación y sendas accesibles
La Torre de Hércules tiene nueva iluminación y unos senderos más accesibles que rodean el monumento, dos actuaciones impulsadas por la Xunta en el marco del Plan Xacobeo Next Generation.
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