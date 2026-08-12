¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Eclipsemanía en A Coruña
Las calles de A Coruña se llenan de visitantes llegados del extranjero y de otras comunidades para vivir una jornada histórica que culminará con la observación desde diferentes localizaciones de la ciudad, lugar privilegiado para seguir el fenómeno astronómico, del primer eclipse total de Sol que ocurre desde 1912.
Últimos vídeos
Terremoto en Colombia
Rescatan a un gato bebé atrapado en un edificio derrumbado en Colombia
ACONTECIMIENTO HISTÓRICO