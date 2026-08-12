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Eclipsemanía en A Coruña

Eclipsemanía en A Coruña

Inés Vicente Garrido

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Eclipsemanía en A Coruña

Inés Vicente Garrido

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Las calles de A Coruña se llenan de visitantes llegados del extranjero y de otras comunidades para vivir una jornada histórica que culminará con la observación desde diferentes localizaciones de la ciudad, lugar privilegiado para seguir el fenómeno astronómico, del primer eclipse total de Sol que ocurre desde 1912.

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