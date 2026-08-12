Marta Casais

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Incendios en O Portiño y Monte de San Pedro

Los Bomberos de A Coruña han recibido dos alertas a primera hora de la tarde de este miércoles, día del eclipse, por sendos incendios forestales en las cercanías de la ciudad. Según ha podido saber este diario, una de las emergencias, de la que se ha dado noticia a las 15.40 horas, se ha producido en O Portiño. Según fuentes de la Xunta, las llamas han afectado a aproximadamente una hectárea, y se han movilizado medios materiales y humanos: dos agentes forestales, cuatro brigadas de bomberos rurales, dos motobombas y dos helicópteros.

Poco después, justo antes de las 16.00 horas de la tarde, otro fuego en una zona forestal ha provocado la alarma de los bomberos. Según ha podido saber este diario, es la reactivación del fuego detectado en la zona de A Silva, Penamoa y Cances este martes.