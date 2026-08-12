Alberto Rivera

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María Pita vibra con la potente puesta en escena de The Rapants

La plaza de María Pita vibró anoche con la música de The Rapants, una de las bandas gallegas con mayor proyección de los últimos años. El cuarteto de Muros presentó en A Coruña su nuevo trabajo discográfico, Rapants Club, dentro de la programación de las Fiestas de María Pita 2026, donde también repasó algunos de sus grandes éxitos. Rapants Club combina pop, garage rock e influencias disco, con una potente puesta en escena que se ha convertido en una de las señas de identidad del grupo.