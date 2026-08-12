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Turistas de todo el mundo llegan a A Coruña para ver el eclipse

Turistas de todo el mundo llegan a A Coruña para ver el eclipse

Gus de la Paz

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Turistas de todo el mundo llegan a A Coruña para ver el eclipse

Gus de la Paz

A Coruña
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Las gafas de sol compiten contra las homologadas para ver el eclipse en las horas previas al fenómeno astronómico. Un mar de turistas cargados con cámaras, gorras y camisetas diseñadas específicamente para la ocasión invaden O Parrote, aprovechando el día soleado para explorar las calles de la ciudad antes de dirigir la vista al cielo en las últimas horas vespertinas.

Cinco cruceros atracaron a primera hora en el puerto con 11.300 turistas a bordo: el Celebrity Apex, el Celebrity Equinox, el Queen Anne, el MSC Explora III y Borealis; aunque solo el Queen Anne ofrecerá a sus pasajeros la oportunidad de vivir la jornada histórica desde aguas coruñesas, en el muelle de San Diego.

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