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Turistas de todo el mundo llegan a A Coruña para ver el eclipse

Las gafas de sol compiten contra las homologadas para ver el eclipse en las horas previas al fenómeno astronómico. Un mar de turistas cargados con cámaras, gorras y camisetas diseñadas específicamente para la ocasión invaden O Parrote, aprovechando el día soleado para explorar las calles de la ciudad antes de dirigir la vista al cielo en las últimas horas vespertinas.

Cinco cruceros atracaron a primera hora en el puerto con 11.300 turistas a bordo: el Celebrity Apex, el Celebrity Equinox, el Queen Anne, el MSC Explora III y Borealis; aunque solo el Queen Anne ofrecerá a sus pasajeros la oportunidad de vivir la jornada histórica desde aguas coruñesas, en el muelle de San Diego.

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