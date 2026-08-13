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Inés Rey hace balance del eclipse en A Coruña
Para la regidora, "lo que vimos ayer va más allá del fenómeno astronómico, habla de una A Coruña ambiciosa preparada para grandes retos y capaz de organizarse". Destacó "el trabajo, la coordinación y la planificación" en la que durante meses trabajaron varios departamentos. Más información.
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