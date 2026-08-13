Secciones

Es noticia
Llegó el día: A Coruña se vuelca con el eclipse¿Dónde ver el eclipse en A Coruña sin salir de tu barrio?El eclipse en directoTrofeo Teresa HerreraFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin
Inés Rey hace balance del eclipse en A Coruña

Inés Rey hace balance del eclipse en A Coruña

Ana Carro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Inés Rey hace balance del eclipse en A Coruña

Ana Carro

Foto: Casteleiro

RRSS WhatsAppCopiar URL

Para la regidora, "lo que vimos ayer va más allá del fenómeno astronómico, habla de una A Coruña ambiciosa preparada para grandes retos y capaz de organizarse". Destacó "el trabajo, la coordinación y la planificación" en la que durante meses trabajaron varios departamentos. Más información.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents