Inés Vicente Garrido

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Autobán, el festival de fanzines regresa A Coruña este viernes y sábado

El Circo de Artesáns fue este viernes el punto de encuentro para una parte de la programación, con la entrega del III Premio Autobán al Mellor Fanzine Galego como uno de los momentos centrales de la tarde. El galardón recayó en Martín Romero por Diarios, una obra que el jurado destacó por su "calidad gráfica, narrativa y diseño". El premio está dotado con 1.250 euros y un trofeo realizado a mano por la ilustradora Julia Abalde, ganadora de la anterior edición y miembro del jurado de este año.