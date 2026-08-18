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Los bomberos se movilizan para rescatar a un trabajador que sufrió un infarto en una obra de Juan Flórez

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Nico Carreira

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Los bomberos se movilizan para rescatar a un trabajador que sufrió un infarto en una obra de Juan Flórez

Nico Carreira

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Los Bomberos de A Coruña se han movilizado en el mediodía de este martes después de que un obrero sufriese un infarto cuando trabajaba en la reforma de un edificio ubicado entre la calle Juan Flórez y Maestro Clavé. Según fuentes policiales, el trabajador se encontraba en un descanso cuando se desplomó sobre la primera altura del andamio.

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