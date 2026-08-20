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La Joven Orquesta Sinfónica de Galicia en la previa de su concierto en María Pita

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Gus de la Paz

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La Joven Orquesta Sinfónica de Galicia en la previa de su concierto en María Pita

Gus de la Paz

A Coruña
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En la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia (JOSG) muchos tienen entre 16 y 22 años y hablan de conseguir una plaza en una orquesta como quien habla de algo alejado, difícil, pero perfectamente posible. Este viernes tendrán la oportunidad de acercarse un poco más a ese objetivo. Cerca de 84 jóvenes músicos ocuparán el escenario de María Pita a las 21.00 horas para interpretar un repertorio que viaja desde Estados Unidos hasta Latinoamérica. Más información

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