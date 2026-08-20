Gus de la Paz

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La Joven Orquesta Sinfónica de Galicia en la previa de su concierto en María Pita

En la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia (JOSG) muchos tienen entre 16 y 22 años y hablan de conseguir una plaza en una orquesta como quien habla de algo alejado, difícil, pero perfectamente posible. Este viernes tendrán la oportunidad de acercarse un poco más a ese objetivo. Cerca de 84 jóvenes músicos ocuparán el escenario de María Pita a las 21.00 horas para interpretar un repertorio que viaja desde Estados Unidos hasta Latinoamérica. Más información