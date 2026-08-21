Carlos Pardellas

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Reapertura de la pasarela entre estaciones de A Coruña

Este viernes 21 de agosto, a partir de las 9.00 horas, se ha reabierto en su totalidad la pasarela peatonal entre las estaciones de tren y autobús sobre la avenida Alfonso Molina desde A Coruña.

Desde esta mañana han quedado habilitadas las dos rampas que aún estaban cerradas hacia la calle Marqués Figueroa y la rolda das Estacións. Se reabre así un recorrido clave para la movilidad peatonal entre dos barrios cortados por la avenida principal de la ciudad. Sin embargo, los operarios aún estaban trabajando en el entorno de la misma. Más información