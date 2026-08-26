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Aviso amarillo por lluvias y tormentas este miércoles en A Coruña

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Ana Carro

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Aviso amarillo por lluvias y tormentas este miércoles en A Coruña

Ana Carro

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A Coruña está este miércoles en aviso amarillo debido a una borrasca que dejará fuertes lluvias y tormentas intensas. Desde las 09.00 y hasta las 15.00h, las lluvias podrán superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso por tormentas se extenderá hasta las 18.00 horas, según el pronóstico de MeteoGalicia que avanza también que las precipitaciones se extenderán durante los próximos días, en una recta final de agosto pasada por agua. Más información

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