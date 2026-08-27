RAC

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Las intensas lluvias provocan inundaciones en el mercado de Monte Alto

El Mercado de Monte Alto, inaugurado hace ocho meses, sufrió inundaciones y goteras debido a las precipitaciones registradas este miércoles. Según denunció el portavoz municipal del Partido Popular, Miguel Lorenzo, los placeros se quejan de que los desagües están mal nivelados, lo que provoca que se aneguen sus puestos y que, este miércoles, se inundase "el suelo del mercado y de buena parte de la plaza por las filtraciones de agua producidas por la lluvia".