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Vistas del tifón desde la habitación de hotel de Sandra Golán.

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Okinawa
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El avance del tifón Saudel por la zona sur de Japón ha obligado a cancelar 449 vuelos entre el 25 y el 27 de agosto, fundamentalmente conexiones con Okinawa y las islas Amami. Son unos 65.000 los pasajeros afectados por una temporada especialmente inestable a nivel meteorológico como consecuencia del fenómeno El Niño —Saudel es el 18º tifón en Japón en lo que va de año—.

Sandra Golán es una de las viajeras damnificadas. Originaria de A Coruña, viajó a la isla nipona para disfrutar de unas vacaciones en familia. "Teníamos todo reservado desde hacía un montón de tiempo, y no vimos noticias ni nada", relata Golán, cuyo itinerario original recorría enclaves como Tokyo, Osaka, Kioto y Okinawa. Más información

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